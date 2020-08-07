Советник Путина не увидел нового в прогнозе Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

При этом он отметил, что Гейтс предлагает направлять по 100 долларов за тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Но он учитывает опыт исключительно стран с большими производствами, для которых эта сумма будет хорошим вкладом в решение экологических проблем.

Для России, с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов Руслан Эдельгериев специальный представитель президента России по вопросам климата.

По его словам, инновационное преобразование предприятий позволяет не только сократить вредное воздействие на природу, но и уменьшить затраты на проводимые работы. Поэтому сейчас необходимо проводить модернизацию заводов. В противном случае российские товары начнут облагать дополнительными климатическими сборами при экспорте. Эти же деньги можно было вложить в экономику России.

Ранее американский бизнесмен Билл Гейтс заявил, что загрязнение атмосферы приведут к худшим последствиям, чем пандемия коронавируса. По его словам, в течение нескольких десятков лет смена климата приведет к глобальному кризису, увеличению смертности и экономическим катаклизмам.

«К 2100 году последствия изменения климата могут стать в пять раз смертоноснее, чем коронавирус», — отметил он и призвал страны использовать современные достижения.