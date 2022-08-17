Советник президента, посол ООН и глава Росмолодежи: РЭО рассказал, кто вошел в жюри «Зеленой премии»

Российский экологический оператор утвердил жюри «Зеленой премии», в состав которого вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественные деятели в сфере экологии, представители государственных учреждений и компаний, чья деятельность направлена на решение экологических проблем. Жюри предстоит оценить вклад общественников, брендов, проектов в области культуры и образования в развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В этом году мы будем проводить уже вторую „Зеленую премию“, которая соберет самых активных и вовлеченных в экоповестку людей нашей страны. Но это не только экоактивисты и общественные организации, но бизнес, образовательные и культурные учреждения. Чтобы оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления, мы тщательно отобрали жюри среди экспертов отрасли и представителей государственных институций, которые не первые год работают с экологическими вопросами в России. Хочу подчеркнуть, что в первую очередь „Зеленая премия“ призвана привлечь внимание и стимулировать граждан стать более экологически активными», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В состав членов жюри вошли Председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, советник Президента, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив Максим Евдокимов, генеральный директор фонда РФРИТ Александр Павлов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Жюри предстоит дать оценку общественным, корпоративным, образовательным, просветительским, технологическим и цифровым проектам, а также деятельности субъектов РФ в области обращения с ТКО. С 1 по 30 сентября состоится сбор проектов, с 3 по 14 октября проекты ждет заочная оценка, и в рамках Российской экологической недели состоится очный отборочный этап. Точные даты будут объявлены позднее», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Всего «Зеленая премия» будет представлена в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта.