Экология 28 июля 2023, 14:44 Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании РОП РЭО

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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (РОП). Он предполагает установление ответственности за утилизацию упаковки за производителями упаковки. Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко обращалась к Владимиру Путину за поддержкой законопроекта.

«Обновленный механизм РОП внесет существенные изменения в ситуацию вокруг утилизации отходов от использования товаров и упаковки. За переработку отходов от всей упаковки будут отвечать ее производители. Но ответственность за утилизацию упаковки будет вводиться поэтапно, сначала для 55% — в 2025 году, затем для 75% — в 2026 году и уже с 2027 года — для 100% упаковки. И, конечно, это большой шаг для перехода к экономике замкнутого цикла в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Закон о РОП устанавливает новый расчет ставки экологического сбора на основе затрат, и при котором менее экологичная упаковка будет влиять на повышение сбора.

«Также создается реестр добросовестных утилизаторов для закрытия ответственности РОП. Отчеты будут приниматься только через Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ)», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Госдума приняла законопроект 25 июля 2023 года.