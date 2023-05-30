Экология 30 мая 2023, 14:45 Соцролик РЭО стал призером рекламной премии Lime

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Социальная реклама от Российского экологического оператора заняла третье место в номинации Social video advertising премии Lime. Ролик под названием «Одноразовый пластик: что останется от человека к 2523 году?» можно посмотреть в социальных сетях РЭО.

«Социальная реклама — важная часть экопросветительской работы РЭО в рамках реформы обращения с отходами. Наши ролики пользуются популярностью в Сети, они также регулярно выходят на федеральных каналах. Уверены, что многие зрители благодаря им задумаются о своих действиях и последствиях от необдуманного потребления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ролик про инопланетян в социальных сетях посмотрели 4,1 млн раз. Всего РЭО подготовил более 30 роликов на тему обращения с отходами, раздельного сбора, отказа от одноразового пластика, осознанного потребления и мусорной реформы.

«РЭО занял 3 место в номинации Social video advertising (социальная видеореклама). В ролике о двух инопланетянах рассказывается о вреде одноразового пластика для человечества. Заказчиком этого ролика выступил РЭО, исполнителем — агентство JUICE. Рады получить награду и будем стараться еще больше креатива привносить в наши экопросветительские проекты», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фестиваль Lime — Международный конкурс социальной рекламы и коммуникаций проводится ежегодно с 2010 года и нацелен на поиск и выявление талантливых рекламистов, способных предложить эффективные решения социальных проблем. 80 Участниками конкурса в 2023 году стали 80 регионов РФ и 27 зарубежных стран.