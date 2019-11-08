Сотруднице РАН вручили грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Галина Калашникова, научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук (РАН) получила грант ЮНЕСКО, сообщил сайт RT.
Работа Калашниковой посвящена материалам для очистки сточных вод, жидких радиоактивных отходов, а также для использования в медицине.
Торжественную церемонию награждения ученых-химиков провели в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Кроме Калашниковой, гранты получили ученые из Испании, Мексики, Египта, Бангладеш и Зимбабве. Их работы позволят создать прорывные технологии в охране окружающей среды, здравоохранения, повышения энергоэффективности, продовольствия, а также рационального использования природных ресурсов.
Отмечается, что это шестая церемония. Она приурочена ко Всемирному дню науки, который отмечают 10 ноября. На гранты претендовали 114 ученых из 43 стран мира.