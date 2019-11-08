Сотруднице РАН вручили грант ЮНЕСКО в области зеленой химии

Работа Калашниковой посвящена материалам для очистки сточных вод, жидких радиоактивных отходов, а также для использования в медицине.

Торжественную церемонию награждения ученых-химиков провели в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Кроме Калашниковой, гранты получили ученые из Испании, Мексики, Египта, Бангладеш и Зимбабве. Их работы позволят создать прорывные технологии в охране окружающей среды, здравоохранения, повышения энергоэффективности, продовольствия, а также рационального использования природных ресурсов.

Отмечается, что это шестая церемония. Она приурочена ко Всемирному дню науки, который отмечают 10 ноября. На гранты претендовали 114 ученых из 43 стран мира.