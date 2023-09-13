Экология 13 сентября 2023, 16:30 Сотрудники Группы ЭкоЛайн поступили на программы магистратуры РЭО в МИСИС РИА «Новости»

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Студентами магистратуры в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС стали 11 сотрудников Группы ЭкоЛайн. Программы разработаны МИСИС совместно с Российским экологическим оператором в рамках стратегического проекта «Технологии устойчивого развития — „Приоритет 2030“».

«Помимо проведения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой создается инфраструктура, внедряется раздельный сбор и проводится экопросветительская деятельность, еще одним важным направлением работы для нас остается формирование экономики замкнутого цикла в России. Для построения целой экономики требуется большое количество высококвалифицированных кадров. РЭО занимается разработкой программ для подготовки специалистов совместно с ведущими вузами страны. Интерес к ним со стороны участников отрасли мы видим, в ряды первых студентов уже приняты сотрудники группы ЭкоЛайн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На программы «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и «Управление природоохранными инновациями» заявки подали 43 человека, сотрудники КПО Восток, ООО ЭкоЛайн, ЭкоЛайн-Воскресенск, ЭкоПромСервис, Экологическое управление. Факультет «Управление природоохранными инновациями» также пользовался большим спросом, на него было подано 28 заявок.

Экзамены проходили в августе. По их итогам на магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» были зачислены пять сотрудников компании, на программу «Управление природоохранными инновациями» — шесть. Обучение продлится два года, оно совмещено с работой.

«Знания, настойчивость, желание расти — эти качества и поддержка ППК РЭО, Группы ЭкоЛайн помогли 11 нашим коллегам стать студентами магистратуры МИСИС. Уверены, что полученные знания помогут реализовать яркие и интересные проекты в Группе ЭкоЛайн»», — отметила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

Выпускники программы «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» смогут решать вопросы проектирования, создания и совершенствования инженерных систем, реализовывать проекты по минимизации объема ТКО в крупнейших городских системах.

Программа «Управление природоохранными инновациями» готовит специалистов для решения прикладных природоохранных и технологических задач крупнейших индустриальных компаний. Во время обучения студентам расскажут о современных технологиях и материалах для внедрения принципов устойчивого развития в бизнес-стратегию предприятий, политических и юридических аспектах развития природоохранных инноваций и методиках экономической оценки эффективности предлагаемых проектов.