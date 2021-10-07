Сотрудникам на велосипедах предложили начислять прибавку к зарплате

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов предложил доплачивать сотрудникам, которые доезжают до работы на велосипеде. По его словам, такую поправку следует внести в Трудовой кодекс России, передала «Вечерняя Москва».

Эколог пояснил, что сотрудники, использующие экологические виды транспорта, должны поощряться. По мнению Пукалова, деньги следует выплачивать из бюджета компаний.

«Современные компании, офисы и производства используют много бумаги, электричества, расходных материалов. Из-за их деятельности в воздух выбрасываются парниковые газы. Несмотря на это, фирмы стремятся стать углеродно-нейтральными. Чтобы компенсировать причиняемый вред, работодатели могут доплачивать своим сотрудникам, которые, добираясь на работу, отказываются от автомобиля и неэкологичных видов общественного транспорта в пользу велосипедов или самокатов», — сказал эксперт.

Он отметил, что сумма доплат должна зависеть от количества преодоленных километров на самокатах, электросамокатах, велосипедах и других экологических видах транспорта.