Сотрудникам на велосипедах предложили начислять прибавку к зарплате
Эколог Пукалов предложил доплачивать людям, использующим велосипед вместо авто
Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов предложил доплачивать сотрудникам, которые доезжают до работы на велосипеде. По его словам, такую поправку следует внести в Трудовой кодекс России, передала «Вечерняя Москва».
Эколог пояснил, что сотрудники, использующие экологические виды транспорта, должны поощряться. По мнению Пукалова, деньги следует выплачивать из бюджета компаний.
«Современные компании, офисы и производства используют много бумаги, электричества, расходных материалов. Из-за их деятельности в воздух выбрасываются парниковые газы. Несмотря на это, фирмы стремятся стать углеродно-нейтральными. Чтобы компенсировать причиняемый вред, работодатели могут доплачивать своим сотрудникам, которые, добираясь на работу, отказываются от автомобиля и неэкологичных видов общественного транспорта в пользу велосипедов или самокатов», — сказал эксперт.
Он отметил, что сумма доплат должна зависеть от количества преодоленных километров на самокатах, электросамокатах, велосипедах и других экологических видах транспорта.