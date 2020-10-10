Сотни тонн топлива вытекли из баржи в реку в Красноярском крае

Порядка 500 тонн топлива попало в Ангару в Кежемском районе Красноярского края. Там ввели режим ЧС.

«С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — сообщают представители регионального управления МЧС.

Режим ЧС ввела администрация района. Она пока не привлекала сотрудников и технику МЧС для ликвидации последствий утечки топлива в реку.

В Ангару воду попал дизель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей администрации Кежемского района. Масляных пятен на поверхности реки нет. Последствия уже удалось устранить. На месте работают следователи, полиция, управление экономической безопасности, представители администрации и три спасателя.

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