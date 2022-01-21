Сотни моллюсков вынесло на берег Черного моря после шторма

Жители Сочи после сильного шторма увидели на берегу Черного моря огромное количество рапанов. Это моллюски, которые считаются деликатесом.

Люди не прошли мимо и начали собирать моллюсков: одни принесли их себе домой, другие решили отдать их на продажу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Любители рапанов отметили, что мясо этих моллюсков отличается от вкуса других морепродуктов. По плотности его можно сравнить с мясом осьминогов.

Шторм, которому присвоили пять баллов, произошел в Сочи на этой неделе. Высота волн достигала двух с половиной метров. Из-за непогоды временно было приостановлено движение на участке Шепси — Путевой Пост 1898-й километр.

РЕН ТВ сообщал, что из-за разгула стихии мертвого дельфина выбросило не на берег, а на дорогу. На его теле были множественные раны.

Синоптики сообщили, что 21 января в Сочи ожидается снегопад, возможны сильные порывы ветра. Об этом написал ТАСС.