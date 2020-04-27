Сотни буревестников застряли на корабле на Сахалине. У них не было шанса взлететь

Удивительное явление можно было наблюдать в ночь на 27 апреля в порту сахалинского города Холмска. Там на палубе корабля «Витус Беринг» оказались сотни буревестников. Из-за биологических особенностей эти птицы не могли самостоятельно улететь.

Чтобы освободить палубу, экипаж скидывал их в воду. Об этом сообщило издание Astv и опубликовало видео. На кадрах видно судно, которое полностью заполнили пернатые. Вся проблема состояла в том, что буревестники с трудом могут взлетать с ровной поверхности. У них это получается делать только с воды или со скалы.

Однако не все люди были к ним благожелательны. На судне начались погрузочные работы прямо с птицами на борту. Из-за этого некоторых из них задавило.

Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов раскритиковал действия экипажа и попросил руководство порта взойти на корабль, но ему отказали. Об этом написал «Интерфакс».

Орнитолог Евгений Коблик объяснил «360», почему буревестники массово слетелись на палубу.

Они в основном летают ночью и были привлечены светом. Ситуация для них оказалась внештатная, и они вынуждены были приземлиться на палубу. С ровной поверхности они, в принципе, взлететь могут, но им нужен разбег. Разбег они лучше всего делают на воде Евгений Коблик.

Коблик отметил, что морякам нужно было вывести птиц в море и уже там впустить в воду.