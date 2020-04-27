Сотни буревестников застряли на корабле на Сахалине. У них не было шанса взлететь
Чтобы освободить палубу, экипаж скидывал их в воду. Об этом сообщило издание Astv и опубликовало видео. На кадрах видно судно, которое полностью заполнили пернатые. Вся проблема состояла в том, что буревестники с трудом могут взлетать с ровной поверхности. У них это получается делать только с воды или со скалы.
Однако не все люди были к ним благожелательны. На судне начались погрузочные работы прямо с птицами на борту. Из-за этого некоторых из них задавило.
Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов раскритиковал действия экипажа и попросил руководство порта взойти на корабль, но ему отказали. Об этом написал «Интерфакс».
Орнитолог Евгений Коблик объяснил «360», почему буревестники массово слетелись на палубу.
Они в основном летают ночью и были привлечены светом. Ситуация для них оказалась внештатная, и они вынуждены были приземлиться на палубу. С ровной поверхности они, в принципе, взлететь могут, но им нужен разбег. Разбег они лучше всего делают на водеЕвгений Коблик.
Коблик отметил, что морякам нужно было вывести птиц в море и уже там впустить в воду.