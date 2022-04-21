Состояние экологии за 2021 год оценили на Ямале

Оценку состояния экологии за 2021 год провели на Ямале в ходе госпрограммы «Охрана окружающей среды». По мнению исследователей, состояние окружающей среды в регионе является удовлетворительным и имеет тенденцию к улучшению. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Экологи взяли анализ снега, воды, донных отложений, почвы, растительности и ихтиофауны неподалеку от основных нефтегазовых месторождений. Результаты порадовали местных властей.

«Плановые значения показателей государственной программы за 2021 год достигнуты в полном объеме. По итогам проведенных работ можно судить, что признаков экологических угроз, связанных с высоким загрязнением или негативным изменением состояния окружающей среды, в нашем регионе нет», — рассказал первый заместитель директора департамента природных ресурсов, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.