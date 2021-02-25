Составлен топ самых опасных хищников Петербурга и Ленобласти

Бурый медведь — главный хищник лесов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Топ самых опасных зверей этих двух регионов составил биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, сообщил Piter.TV.

В Ленобласти обитает до трех тысяч особей бурого медведя.

На втором месте среди опасных животных расположились волки, которых насчитывается около 400. В регионе обитает обыкновенный волк. Однако за последние 10 лет в этих краях участились встречи черных волков. Они относятся к «обыкновенному» виду, но имеют черный окрас.

Третье место в рейтинге биолог отвел росомахе. В регионе насчитывается 10 особей, они обитают в местных лесах на постоянной основе.

«На несколько десятков данное количество увеличивается во время холодных зим», — рассказал Глазков.

Четвертое место получила рысь. Особей этого вида в Ленинградской области живет около 400, но они активно продолжают свой род. Рысь можно встретить даже в пригороде Санкт-Петербурга.

Среди хищных птиц первое место занимает беркут. В Ленобласти гнездится около 10 пар редчайшей птицы. Второе место досталось орлану-белохвосту, а третье — ястребу-тетеревятнику. Популяцию последнего можно назвать многочисленной для региона.

Биолог упомянул и сапсана, который занесен в Красную книгу России. А еше в списке редких пернатых числится змееяд, специализирующийся на поедании змей. Птица тоже занесена в Красную книгу.