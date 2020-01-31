Составлен рейтинг самых красивых заповедников России

На первом месте располагается Баргузинский заповедник в Бурятии. Он примыкает к Байкалу, а его назначение — восстановление численности соболя.

Далее идет Байкальский заповедник. Он является самым большим пресноводным водоемом планеты и находится под постоянной охраной. Многая растительность этих мест занесена в Красную книгу.

«Золотые горы Алтая» занимают третье место. На территории заповедника отсутствуют дороги, кругом нетронутая природа с протоптанными тропинками. Там насчитывают около 1190 озер.

Заповедник, внесенный в ЮНЕСКО, занимает четвертую строчку рейтинга. В Убсунурской котловине смесь ландшафтных зон.

Большой Арктический заповедник — самый большой по территории на Европейском континенте. Он был создан для поддержания популяции мигрирующих птиц.

Командорский заповедник находится на одноименных островах. Там проживают различные животные, внесенные в Красную книгу.

На Острове Врангеля растут редкие виды цветов. Кроме того, там можно встретить ареалы белого гуся и гаги-гребенушки. Еще это самый плодовитый регион для белых медведей.

На «Путоранской земле» обитает самая большая популяция диких северных оленей. Снежный баран также живет в этом заповеднике.

В Уссурийском заповеднике увеличивают численность уссурийских тигров.

И закрывает рейтинг Крымский природный заповедник. Он является одним из старейших государственных заповедников.