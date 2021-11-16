Составлен экологический рейтинг российских городов

Аналитики сайта Superjob провели опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем городе. Об этом написал RT.

Респондентам предлагали оценить экологическую ситуацию в городе в целом и по отдельным критериям: качеству воздуха, воды и продуктов питания, чистоте и утилизации мусора.

По результатам опроса городами с наиболее благоприятной экологической обстановкой оказались: Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

Городами с плохой экологией россияне считают: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва заняла в рейтинге 18-е место, а Санкт-Петербург оказался на 11-м месте.