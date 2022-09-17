Сосновую рощу высадили в Красногорске участники Всероссийской акции «Сохраним лес» | 360°

Экология 17 сентября 2022, 20:32 Поделиться Telegram

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Viber Сосновую рощу высадили в Красногорске участники Всероссийской акции «Сохраним лес»

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Взрослая сосна — один из самых мощных выделителей кислорода на планете. Не случайно в лесах, где преобладает этот вид деревьев воздух особенно чистый. Более 500 молодых сосен высадили волонтеры и неравнодушные жители в городском округе Красногорск в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

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Поучаствовать в посадке молодых сосен пришли люди разных возрастов и профессий. Как отметила руководитель акции и генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, в этом году количество желающих посадить деревья стало особенно большим.

«Мы запустили движение „Волонтеры леса“. Из года в год мы проводим две ключевые акции в России „Сад памяти“ и „Сохраним лес“. Это самые масштабные лесные проекты в России и более того — в мире, именно по количеству вовлечения людей», — отметила она.

На пустыре, где когда-то шумел настоящий лес, присоединившиеся к акции в качестве волонтеров сотрудники Сбера высадили больше тысячи саженцев сосны и дуба.

«Сбербанк уже не первый год участвует в подобных акциях, для нас это очень важно. <…> Как вы видите сегодня, очень много людей пришли с нашими сотрудниками, чтобы каждый <…> участвовал в этой акции, чтобы мы помогали вместе сохранить наш лес, высаживали новые деревья, узнавали, как его сберечь. Чтобы в будущем наша планета была более экологичной и более зеленой», — рассказала заместитель управляющего Западным отделением Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» по Московской области Марина Бушлинская.

Весь процесс контролировали специалисты по восстановлению лесного фонда. В ходе инструктажа волонтеров им рассказали, как правильно посадить саженец, чтобы он со временем вырос в большое дерево. К примеру, засыпать землей не стоит. Лучше сделать из почвы подпорки с двух сторон.

В экологической акции присоединились множество местных жителей. Среди которых оказались звезды театра и кино. Актриса Валентина Рубцова призналась, что впервые стала волонтером, чтобы посадить дерево.

«Для меня было важно — посадить свое первое дерево в жизни. И вообще для меня деревья — это живые существа, поэтому я считаю, что сейчас очень важно сохранить лес», — отметила она.

Выросший на месте лес сможет поглотить около тысячи тонн диоксида. В этом году цель акции «Сохраним лес» — посадить 70 миллионов деревьев.

Помимо Подмосковья, акция прошла и в других регионах России. За три года волонтерами акции стали 2,5 миллиона человек.

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