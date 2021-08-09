Назван эффективный способ избавиться от сорняков на даче

Борьба с сорняками на приусадебном участке это очень энергозатратный процесс. Поэтому дачники часто обращаются к народным методам по избавлению от сорных растений. Как сообщило издание News.ru, проще всего избавиться от сорняков при помощи сока лимона.

Этот способ подойдет для тех участков сада, где нет других растений. Содержащаяся в лимонном соке кислота разъедает корни и уже выпущенные в землю семена сорняков. Необходимо аккуратно разбрызгать жидкость по всей площади, которую необходимо расчистить.

Если сока немного, то его можно использовать от избавления сорной травы между садовыми плитками.

Для большего эффекта в лимонный сок можно добавить уксус. Получившаяся смесь высушит корни растений и унитожит семена, что сорняки больше не появятся на участке.