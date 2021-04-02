Солнце вернется в Москву в выходные

Солнце и тепло вернутся в Москву в ближайшие выходные, 3 и 4 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило Ura.ru.

Тепло придет в столицу 3 апреля. А выходные будут еще и солнечными. Воздух прогреется до +10 градусов.

На Урале пасмурная погода тоже сменится на солнечную. В выходные в Екатеринбурге прогнозируется солнце и без осадков. Столбики термометра покажут +7…+11 градусов. Такая же погода придет в Челябинск, но в этом городе будет на градус прохладнее.

Выходные в Тюмени окажутся пасмурными, на улице будет от 0 до +5 градусов. В Кургане будет преимущественно пасмурно, с похолоданием воздуха до -2 градусов. В Сургуте ясная погода сменится пасмурной, температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. В Перми синоптики пообещали кратковременные дожди, при этом воздух прогреется до +6. Холоднее всего на Урале будет в столице ЯНАО — в Салехарде, в выходные метеорологи пообещали облачность, небольшой снег и температуру до -11 градусов.