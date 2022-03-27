Солнце в Москве станет «опасным» в середине мая

Сейчас под лучами солнца в Москве можно восполнять запас витамина D, но с середины мая это будет опасно из-за повышенного уровня ультрафиолета. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Удовольствие от солнца можно получать в конце марта и в апреле, пока ультрафиолет не опасен.

«Вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик рассказал, что период «опасного» солнца в Москве начинается во второй половине мая. Вильфанд сказал, что в полуденные часы находиться на солнце опасно при индексе ультрафиолета выше четырех единиц. Повышенный уровень излучения поражает слизистую оболочку глаз и кожу.

Сегодня в Москве непогода, местами снег и метель, сильный ветер. Людям рекомендовали оставаться дома. Упало почти полсотни деревьев, повреждены машины. Сообщили, что порывы могут достигать 25 метров в секунду.