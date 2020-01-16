Солнце показалась москвичам всего на 8 часов в декабре

Последний месяц 2019 года оказался весьма мрачным для москвичей. Так, солнце выходило всего на восемь часов за весь декабрь. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнечный свет москвичи видели только восемь часов», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Это лишь 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов. Он отметил, что если бы в декабре над Москвой вообще не было облаков, то солнце можно было бы наблюдать 220 часов. При этом Вильфанд пообещал, что в этом январе будет много солнечных дней.

Ранее синоптик Александр Колесов заявил, что жители Санкт-Петербурга видели солнце в последнем месяце 2019 года и того меньше — всего 2 часа 36 минут. В общей сложности оно светило над городом четыре дня. Об этом написала газета «Известия».

Тем временем синоптики «порадовали» жителей Европейской части России заявлением о том, что в ближайшее время им не стоит ждать морозов. На Крещение их точно не будет. В Москве и вовсе на улицах может растаять весь снег, а на реках и прудах — лед.