Солнце показалась москвичам всего на 8 часов в декабре
«Солнечный свет москвичи видели только восемь часов», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».
Это лишь 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов. Он отметил, что если бы в декабре над Москвой вообще не было облаков, то солнце можно было бы наблюдать 220 часов. При этом Вильфанд пообещал, что в этом январе будет много солнечных дней.
Ранее синоптик Александр Колесов заявил, что жители Санкт-Петербурга видели солнце в последнем месяце 2019 года и того меньше — всего 2 часа 36 минут. В общей сложности оно светило над городом четыре дня. Об этом написала газета «Известия».
Тем временем синоптики «порадовали» жителей Европейской части России заявлением о том, что в ближайшее время им не стоит ждать морозов. На Крещение их точно не будет. В Москве и вовсе на улицах может растаять весь снег, а на реках и прудах — лед.