05 марта 2023, 02:25
«Солнца особого не будет». Москвичам рассказали о погоде на 8 марта
Вильфанд: в Московском регионе на 8 марта потеплеет до +2 градусов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе на 8 марта потеплеет до +2 градусов. Однако солнца особого не будет, привело слова синоптика РИА «Новости».
Погода в Москве и области будет облачной, предупредил специалист.
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«По всему Московскому региону 8 марта от -3 до +2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем — ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода», — рассказал метеоролог.
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Атмосферное давление понизится, к 9 марта оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба.
Слякоть, оттепель и осадки в Международный женский день в Москве пообещал на днях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в праздничный день среднюю полосу накроет своим теплым сектором очередной циклонический вихрь.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег, гололедицу и низкое атмосферное давление в Москве 5 марта. На столичных дорогах ожидается гололедица.
Прогноз погоды
Роман Вильфанд
8 Марта
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