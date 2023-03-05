Экология 05 марта 2023, 02:25 «Солнца особого не будет». Москвичам рассказали о погоде на 8 марта Вильфанд: в Московском регионе на 8 марта потеплеет до +2 градусов РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе на 8 марта потеплеет до +2 градусов. Однако солнца особого не будет, привело слова синоптика РИА «Новости».

Погода в Москве и области будет облачной, предупредил специалист.

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«По всему Московскому региону 8 марта от -3 до +2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем — ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода», — рассказал метеоролог.

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Атмосферное давление понизится, к 9 марта оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба.

Слякоть, оттепель и осадки в Международный женский день в Москве пообещал на днях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в праздничный день среднюю полосу накроет своим теплым сектором очередной циклонический вихрь.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег, гололедицу и низкое атмосферное давление в Москве 5 марта. На столичных дорогах ожидается гололедица.