Экология 21 апреля 2023, 15:13 Солнечную погоду и тепло пообещали москвичам 23 и 24 апреля Синоптик Вильфанд: 24 апреля температура в Москве приблизится к 20-градусной отметке Фотобанк Московской области

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В конце недели в Москве установится теплая погода, а в понедельник температура может приблизиться к 20-градусной отметке, рассказал агентству «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, весна в столице уже наступила, что позволяет завершить отопительный сезон.

Синоптик анонсировал очередное повышение температуры с конца текущей недели.

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«Поэтому в воскресенье уже от +14 до +19 градусов, а в понедельник вероятность того, что в московском регионе температура приблизится к 20-градусной отметке, велика», — рассказал Роман Вильфанд.

Специалист добавил, что с течением времени солнца станет больше, поэтому можно с полной уверенностью говорить о приходе весны. Глава Гидрометцентра напомнил, что среднесуточная температура в апреле дважды превышала восемь градусов на протяжении пяти дней подряд. Это позволяет завершить отопительный сезон в Москве, однако решение об этом будут принимать столичные власти.

Ранее жителей города предупредили о похолодании в мае. Столбики термометров смогут опуститься на две недели.