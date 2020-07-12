Солнечное гало заметили над Петербургом и Ленобластью

После шторма, который обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в ночь на воскресенье, 12 июля, днем погода порадовала жителей необычным природным явлением. В небе появилось солнечное гало. Фотографиями поделились жители в социальных сетях.

Первую фотографию опубликовали из поселка Форсоново Тосненского района.

Источник фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга не остались в долгу и опубликовали ответный снимок.

Источник фото: vk.com/spb_today

Гало появляется благодаря кристаллам льда, через которые свет преломляется и образуется радужный круг. Ученые отмечают, что существует несколько сотен разных видов этого явления. Кольцо появляется вокруг источников света. Это может быть Луна, Солнце или яркие уличные прожекторы.

Вчера в Северную столицу и Ленинградскую область пришел настоящий шторм. Сильный ветер повалил деревья. Одно упало на легковой автомобиль, где находился мужчина, второе дерево упало на севере города и придавило женщину. Обоих пострадавших увезли в больницу.