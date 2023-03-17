Экология 17 марта 2023, 00:26 Солнечная погода придет в Санкт-Петербург в конце недели

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В Санкт-Петербург в ближайшие выходные придет солнце. Такой информацией поделился главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По словам синоптика, из города ушел циклон. Ему на смену пришел антициклон. Благодаря этому в Петербурге почти не будет осадков. Кроме того, в выходные наступит просветление. Температура же поднимется от 2-4 градусов тепла.

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«Вторую половину недели погоду будет определять антициклон, осадков практически не будет, а солнца должно быть много», — рассказал Колесов.

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