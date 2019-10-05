В Гидрометцентре предупредили о постепенном сокращении зимнего периода в средней полосе России. И удивляться здесь точно нечему: идет глобальное потепление, зимы в ближайшее время будут все менее и менее холодными. Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

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«Естественно, зимы будут становиться все короче и короче. Идет глобальное потепление, оно не собирается прекращаться или останавливаться. То, что мы видим, тенденция за сто лет, и это прогноз всего этого на будущее. И это все долговременная тенденция. И дальше зимы будут становиться теплее и короче», — отметил он.

За последние 30 лет в Москве в декабре потеплело на четыре градуса. Все, кто помнит себя хотя бы 20 лет, это «уже прекрасно ощутили», отметил Семенов.

«Такими же темпами, или даже более быстрыми, это будет продолжаться в будущем», — дал прогноз сотрудник Института.

А значит, нынешние жители столицы через 20-30 лет столкнутся с гораздо более теплым климатом и мягкими зимами.

Как же остановить изменение климата? В первую очередь нужно существенно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Но это невозможно, пояснил Семенов. Иначе остановится весь экономический рост. А на это, естественно, никто не пойдет, добавил он.

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Эксперт напомнил про Парижское соглашение. По словам Семенова, этот документ — путь к тому, чтобы встать на дорогу сокращения выбросов без существенных негативных последствий для экономического роста.

«Найти некий компромисс между тем, чтобы быстро не менять наш климат и не оказывать губительного воздействия на экономику», — отметил собеседник «360».

Тем не менее быстро решить эту проблему нельзя. Поэтому в ближайшее время потепление будет продолжаться и современные люди заметят повышение температуры.