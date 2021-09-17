Союз переработчиков отходов поддержал призыв РЭО и Минприроды скорее внедрить РОП

Переработчики отходов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину в связи с риском отсрочки реформы расширенной ответственности производителей (РОП), которая обяжет компании на 100% отвечать за утилизацию упаковки уже с 2022 года. Уральские утилизаторы заявили, что РОП нужно принять как можно скорее, и выразили готовность перерабатывать необходимые объемы отходов в связи с этим. Ранее Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды РФ объяснили, почему норматив утилизации упаковки должен заработать на все 100% уже в 2022 году.

«Установление стопроцентного норматива утилизации упаковки с 1 января 2022 года считаю своевременной и обоснованной мерой. Производственные мощности утилизирующих компаний УрФО готовы к переработке намеченных объемов и в случае необходимости могут быть увеличены в кратчайшие сроки», — написал в письме Мишустину председатель правления Союза отходопепрерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко.

Он считает, что для производителей товаров требуется ввести 100% ответственность за утилизацию их продукции, которая вышла из употребления. Но в отрасли есть те, кто говорит о невозможности и «катастрофических» последствиях этих мер, ссылаясь на то, что для переработки не хватит мощностей. Литвиненко опасается, что из-за этого реформа РОП может отодвинуться на длительный срок. Поэтому для разрешения спора нужно привлечь экономистов, которые скажут точно, есть ли какие-то риски.

«Полагаем, что естественный экономический спор производящих и перерабатывающих отраслей должен быть разрешен достоверным научным инструментарием. В этой связи просим Вас рассмотреть возможность дать поручение ведущим российским научным учреждениям, специализирующимся в области экономики, представить в максимально краткий срок согласованное экспертное заключение, дающее однозначную оценку экономических последствий планируемых к принятию решений», — написал Литвиненко.

К председателю правительства РФ также обратилась межрегиональная промышленная корпорация «Экорециклинг», в которую входят 500 отходоперерабатывающих предприятий из 72 регионов России.

«Формируемая модель экономики замкнутого цикла, по нашему твердому убеждению, является, безусловно, верным вектором государственного развития. Считаем совершенно обоснованным утверждение „Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки“ и сроков ее реализации. Краеугольным камнем принятой Концепции является введение норматива 100% утилизации вышедших из употребления товаров и возложения ответственности за утилизацию на производителей товаров», — заявили переработчики отходов.

Она обратили внимание на то, что в последнее время развернулась бурная дискуссия вокруг РОП, при этом в Рабочие группы по обсуждению входят исключительно производители продукции, которые и должны отвечать за утилизацию отходов. В связи с этим «Экорециклинг» просит Мишустина взять под личный контроль оценку протоколов с этих совещаний «с целью всестороннего, взвешенного исследования

вопроса и принятия справедливого стратегического решения».

Ранее к премьер-министру уже обратились представители трех ассоциаций «Лига переработчиков макулатуры», «Клевер» (утилизаторы), «СтеклоСоюз» (стеклотарные заводы), которые также попросили скорее внедрить РОП.