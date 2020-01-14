Сохранить животных Арктики. «Роснефть» и Минприроды подписали соглашение о сотрудничестве

В Арктике проведут комплексное исследование популяции и миграции белого медведя, моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Это — часть программы национального проекта «Экология». Мониторингом займется компания «Роснефть», она подписала соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии.

Стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения биологических данных. Задача проекта — собрать больше данных о фауне российского сектора Арктики.

«Роснефть», как любой ответственный природопользователь, проводит комплексные экологические изыскания. Ведутся, на самом деле, исследования не только белых медведей, но и других видов», — сказал зам. директора по науке АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы» Алексей Кульпин.

Это уже не первая подобная программа: с 2014 года «Роснефть» занимается изучением биологических видов в разных регионах — в тех, где есть или будут месторождения природного топлива.

Так, специалисты уже исследовали черноморских дельфинов, гусей Эвенкии, сибирского соболя, амурского тигра и красноярских оленей. К работе привлекают океанологов, геологов и биологов.

«Когда мы говорим о результатах проекта, приходит понимание, что мы стоим еще в начале этого большого исследовательского пути, который позволит разработать иную программу охраны и использования этого биологического ресурса», — отметил руководитель проекта «Эвенкийский олень» Александр Савченко.

Программа исследований рассчитана на 4 года. В итоге специалисты должны предложить новые решения для охраны животных.

Эти данные будут использовать для разработки стратегии «Роснефти». Компания намерена максимально снизить свое воздействие на окружающую среду.