Сочинские смерчи над морем попали в объективы камер

В акватории Сочи, как и предсказывали синоптики, появились смерчи. Жители и туристы сняли на фото и видео природное явление, а в МЧС напоминают, что нужно быть осторожнее.

На днях синоптики обещали появление смерчей над морем в Сочи. 19 ноября жители заметили сразу три подобных явления около берега. И не упустили возможность запечатлеть их. Один из смерчей медленно двигался по поверхности воды.

Если смерч на видео выше уже сформирован, то пользователь Иван Бондарь снял образование еще одного такого же природного явления.

На видео ниже можно посмотреть, насколько огромной была одна из воронок.

Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое вплоть до 20 ноября. В четверг и пятницу в горах Сочи ожидается ухудшение погоды и снег. Может быть налипание снега на провода и деревья, а также образование гололедицы. Городские службы перевели в усиленный режим работы, передают «Кубанские новости».