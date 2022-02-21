Россияне заплатили 175 млрд рублей за вывоз мусора в 2021 году

Россияне оплатили вывоз мусора на 175 миллиардов рублей в 2021 году, что составило 90,7% платежей. Как сообщил Российский экологический оператор (РЭО), собираемость выросла с 85,7% в 2020-м.

Общий объем платежек, выставленных населению и юрлицам, составил 192,7 миллиарда рублей, рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Из них оплачено было 174,9 миллиарда рублей, или 90,7%. При этом в 2020 году было собрано всего 160 миллиардов рублей из 186,5, что составляет 85,7%. Таким образом уровень собираемости за два года вырос.

Самый высокий процент собираемости в регионах Центрального федерального округа — 93,3%, больше на 0,9 п. п. в сравнении с 2020 годом. В Приволжском — 92,8%, в Уральском — 92,7%. К стопроцентной собираемости приблизились «Центр Экологической Безопасности» в Белгородской области (99,8%), управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» в Татарстане (99,6%) и «Югра-Экология» в ХМАО (99,3%).

В ППК РЭО указали, что повысить собираемость среди россиян удалось благодаря прямым договорам с жителями, отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов.

Худшая собираемость отмечена в таких регионах, как Ингушетия (16,5%), Алтай (28%) и Магаданская область (34,2%). В РЭО связали это с большими расстояниями до потребителей, отсутствием доступа к персональным данным абонентов для взыскания долгов.

«Низкие платежи населения приводят к отсутствию оборотных средств у региональных операторов, так как банки не готовы кредитовать проблемные активы, к росту их долгов перед подрядчиками и рискам лишиться статуса регионального оператора за отсутствие банковских гарантий на обеспечение услуг по вывозу отходов», — сказал представитель РЭО.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году россияне стали меньше платить за вывоз отходов, но объем отходообразования при этом вырос на 25%. Правительство выделило регоператорам девять милилардов рублей, что позволило выровнять ситуацию.