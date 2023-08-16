Экология 16 августа 2023, 15:21 Собираемость платежей за вывоз ТКО в России выросла до 91,4% РЭО

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По итогам первого полугодия 2023 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросла на 5,3% и составила 91,4%. Российский экологический оператор проанализировал данные собираемости платежей у регоператоров по обращению с отходами.

«РЭО провел регулярный анализ собираемости платежей региональных операторов по обращению с ТКО. В первом полугодии 2022 года она составляла 86,1%, в этом году показатель вырос сразу на 5,3% и составил 91,4%. Всего физическим и юридическим лицам в указанном периоде было выставлено счетов на 139,3 млрд рублей, из них оплачено 127,3 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Наибольшую собираемость за вывоз отходов показал Уральский федеральный округ с 95,3% (рост на 2,4%) и Северо-Западный федеральный округ с 93,7% (рост на 13,5%). Наименьшую собираемость за январь–июнь 2023 года показал Дальневосточный федеральный округ с 83,7% (снижение на 1,7%).

Среди регионов собираемость выше 100% показали Ненецкий Автономный округ (110,8%) и Тюменская область (100,9%). Хуже всех показали собираемость Ингушетия (31,8%), Тыва (56,1%) и Дагестан (58,3%).

«Это объясняется в первую очередь большими расстояниями до потребителей услуги и отсутствием доступа к персональным данным абонентов, что мешает взыскивать долги, а также недостаточной разъяснительной работой с потребителями данной коммунальной услуги», — указал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Собираемость более 100% продемонстрировали следующие региональные операторы: МУП Заполярного Района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы» кластеры № 3−6 (Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство» кластер № 5 (Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной зоне Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Достаточно низкие показатели с собираемостью менее 60% показали следующие региональные операторы: в Алтайском крае ООО «Автотранс» Каменская и Рубцовская зоны, ООО «Экотранс» Алейская зона (данные региональные операторы приступили к деятельности 1 января 2023-го) и ООО «Экостар» Славгородская зона, в Магаданской области МБУ «Северо-Эвенский Оц» зона Северо-Эвенский городской округ, МУП «Тенькаэкоресурс» седьмая зона «Тенькинский городской округ».

А также такие регоператоры, как ООО «Партнер» зона № 4 (приступил к деятельности с 1 января 2023-го) в Томской области, в Республике Дагестан МАУ «Горсервис» Дербентская территориальная зона, в Республике Саха (Якутия) ООО «Сайдам» Сунтарская и Вилюйская зоны и АО «Кировский угольный разрез» Нюрбинская зона, в Республике Тыва ГУП «Транспортный сервис и проект» зона № 1 Восточная, в Республике Хакасия ООО «Аэросити-2000» зона № 3 и в Республике Ингушетия ООО «Экосистема», действующее на всей территории.