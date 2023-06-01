Экология 01 июня 2023, 12:07 Собираемость платежей от населения за вывоз ТКО выросла на 6,3% в 2023 году

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Наибольшую собираемость за вывоз ТКО показали Брянская и Самарская области, а также Ненецкий Автономный округ. Хуже всех показали собираемость Республика Ингушетия, Новосибирская область и Республика Тыва.

Российский экологический оператор подвел итоги собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) среди населения за первый квартал 2023 года. Собираемость выросла по сравнению с тем же периодом 2022-го на 6,3%.

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«По итогам первого квартала 2023 года собираемость платежей за вывоз ТКО по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% и составила 90%. В первом квартале 2022 года показатель равнялся 83,7%. Общий объем счетов, выставленных физическим и юридическим лицам в указанном периоде, составил 68,9 млрд рублей, из них оплачено 62 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наибольшую собираемость за вывоз ТКО показал Уральский федеральный округ с 95,5% выставленных счетов, рост относительно аналогичного периода — 5,3%, и Северо-Западный федеральный округ с 92,8%, рост — 25,4%. На процент роста по СЗФО повлиял региональный оператор по Санкт-Петербургу, который приступил к деятельности 1 января 2022 года.

Наименьшую собираемость в этом квартале показал Северо-Кавказский федеральный округ. Оплата за вывоз ТКО в нем составила 77,2% с ростом в 5,9% к аналогичному периоду.

В разрезе регионов собираемость выше 100% показали Брянская и Самарская области, а также Ненецкий Автономный округ. Это объясняется тем, что собираемость в апреле выросла за счет того, что потребители погасили задолженность за март и февраль. Хуже всех показали собираемость Республика Ингушетия, Новосибирская область и Республика Тыва — 21,4%, 36,3%, 54,6% соответственно.

«Это объясняется в первую очередь большими расстояниями до потребителей услуги и отсутствием доступа к персональным данным абонентов, что мешает взыскать долги», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Если рассматривать собираемость в разрезе региональных операторов, то по итогам квартала более 100% у следующих региональных операторов: МУП Заполярного района «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ООО «Транссиб» в Зоне № 1 (Томская область), ООО МП ЖХ в Мирнинской зоне (Республика Саха (Якутия)), ГУП РК КРЫМЭКОРЕСУРСЫ кластер № 4 (Республика Крым), АО «Чистая планета» Зона № 1 и Зона № 2 (Брянская область) и ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС», работающий на всей территории Самарской области.