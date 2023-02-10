Экология 10 февраля 2023, 09:05 Собачников обяжут использовать бумажные пакеты для отходов собак

Читать 360tv в

Объем экскрементов, производимых собаками в России, может составлять до 4 млн тонн ежегодно.

Общероссийская общественная организация «Российское экологическое общество» обратилась в РЭО с предложением обязать владельцев собак выбрасывать их экс-премьеров в бумажные пакеты, чтобы предотвратить попадание микропластика в окружающую среду и иметь возможность компостировать подобные отходы. По словам экологов, объем экскрементов, производимых собаками в России, может составлять до 4 млн тонн ежегодно. При этом большинство тех, кто убирает отходы за своими питомцами, используют для этого пластиковые пакеты.

Реклама

Реклама

«Мы всегда приветствуем инициативы общественников, волонтеров, потому что их работа крайне важна для популяризации экологичного образа жизни. Очень часто это делается через субботники и, конечно, все, что мешает их проводить, нужно исправлять. Чтобы найти решение, надо понять, как устроены сортировочные центры: все отходы в пакетах сначала разрываются специальной машиной. Но если это мелкие пакеты, она может их пропустить. Либо куски пластика все равно останутся на отходе. Это грозит попаданием микропластика в окружающую среду. Далее идет этап отсеивания тех отходов, которые уйдут на компост. Чтобы пройти такой отсев, длина и ширина предмета, как правило, не должны превышать 7 см. Соответственно, инициатива с переходом на небольшое бумажные пакеты, которые тоже компостируются, рациональна. Главное, чтобы на них не было слоев пластика, только целлюлоза», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В РЭО добавили, что обсудят инициативу с общественниками и волонтерским сообществом. Далее будем предприниматься шаги, чтобы ее узаконить, если это будет необходимо.

В письме говорится, что в 2020 году численность собак в России составила 22,6 миллиона, за три года их стало больше на 21%. Уже тогда домашние животные были в 59% российских домохозяйств, 70,4 миллиона россиян старше 14 лет являлись хозяевами домашних животных. Экологи предположили, что объем производимых в России собаками экскрементов может составлять до 4 млн тонн ежегодно.

«Как экологи мы не можем пройти мимо такого вопроса, связанного с уборкой мусора. С учетом изложенного, просим вас обратить внимание на данную проблему, а также проработать вопрос по организации сбора подобного вида отходов для дальнейшей его утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых», — говорится а письме Российского экологического общества.