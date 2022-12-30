Экология 30 декабря 2022, 23:15 Снежная и ветреная погода придет в Удмуртию в начале года

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Снежная и ветреная погода придет в начале января в Удмуртии. Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

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Уже 2 января скорость ветра в городе составит 9—14 метров в секунду. При этом ночью она составит 15—17 метров в секунду. Столбик термометра будет варьироваться на отметке от -3 до -8 градусов. Днем же температура составит от 0 до -5 градусов, написал RT.