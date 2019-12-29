Снегу быть❄️ Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Все меньше времени остается до Нового года, а температура в столице заметно снизилась. Похолодание дает надежду на долгожданный праздничный снег, а синоптики подтверждают осадки своими прогнозами.

По даннымГидрометцентра, в понедельник жителей и гостей Москвы ждет облачная погода с небольшим снегом. Столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов ночью, а днем покажут -1…+1 градуса.

«Во вторник, 31 декабря, ночью от -2 до нуля градусов. Облачно. Снег. Метель», — обещают на сайте.

Днем станет значительно теплее. Синоптики обещают от +1 до +3 градусов тепла и небольшие осадки. А после полуночи нагрянет несильный морозец от -1 до -3 градусов и в столице выпадет новогодний снег. Первый день 2020 года также будет радовать снегом и температурой от нуля до -2 градусов.

Самая холодная ночь зимних каникул ожидается в четверг, 2 января, когда столбики термометров опустятся до отметки -9 градусов.