Экология 23 ноября 2022, 00:56 Снегопады пройдут в Челябинской области в ближайшие дни

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Сильные снегопады придут в Челябинскую область. Обильные осадки начнут выпадать уже в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на областной ЦГМС.

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Снегопад начнется в четверг, 24 ноября. В отельных регионах он будет особенно обильным. Однако погода вряд ли затруднит передвижение, так как скорость ветра составит всего четыре-девять метров в секунду. При этом после 24 ноября осадки прекратятся. Снег будет идти лишь в некоторых районах.