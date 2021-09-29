Снегопады начнутся в октябре в Челябинской области

Мокрый снег ожидается в Челябинской области в первых числах октября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

«В ночь на 1 октября ожидается облачная погода с прояснением. Местами небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом», — рассказали метеорологи.

Они добавили, что такая же погода будет и на следующий день. Днем ожидается температура +4… +11 градусов и дождь со снегом. Ночью будут заморозки до -4 градусов.