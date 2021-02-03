Снегопад задержится в московском регионе на 2 дня

Начавшийся утром в среду снег продолжит идти в московском регионе до 5 февраля. Об этом «360» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словами, снег будет идти перерывами. В среду, 3 февраля, снегопад продолжится целый день и закончится только к утру. В четверг снег опять начнет идти во второй половине дня. В ночь на 5 февраля погода будет все такой же. В общей сложности снегопад продлится двое суток.

Мы ожидаем, что в городе выпадет около шести миллиметров осадков. Приблизительно такое количество снега. Температура отрицательная, этот снег будет довольный пушистый и даст прирост снежного покрова Татьяна Позднякова.

Позднякова добавила, что в четверг снег больше будет идти на юге Московской области и на территории Новой Москвы.

«Новый циклон, который будет причиной этих снегопадов, он своим центром будет проходить южнее Московской области, а шапка осадков будет больше охватывать южные районы столичного региона», — отметила метеоролог.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до вечера 4 февраля.