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    03 февраля 2021, 15:59

    Снегопад задержится в московском регионе на 2 дня

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Начавшийся утром в среду снег продолжит идти в московском регионе до 5 февраля. Об этом «360» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
    Снегопад задержится в московском регионе на 2 дня

    По ее словами, снег будет идти перерывами. В среду, 3 февраля, снегопад продолжится целый день и закончится только к утру. В четверг снег опять начнет идти во второй половине дня. В ночь на 5 февраля погода будет все такой же. В общей сложности снегопад продлится двое суток.

    Мы ожидаем, что в городе выпадет около шести миллиметров осадков. Приблизительно такое количество снега. Температура отрицательная, этот снег будет довольный пушистый и даст прирост снежного покрова

    Татьяна Позднякова.

    Позднякова добавила, что в четверг снег больше будет идти на юге Московской области и на территории Новой Москвы.

    «Новый циклон, который будет причиной этих снегопадов, он своим центром будет проходить южнее Московской области, а шапка осадков будет больше охватывать южные районы столичного региона», — отметила метеоролог.

    В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до вечера 4 февраля.