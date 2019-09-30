Снегопад в Калгари спровоцировал больше 170 аварий

Потянут только богатые регионы. Теплые дороги назвали хорошей дорогой идеей Подробнее

Полиция Калгари насчитала 171 дорожно-транспортное происшествие. В одной из аварий столкнулись сразу 16 машин. Количество пострадавших во всех инцидентах составляет 13 человек.

Власти попросили жителей города без острой необходимости не садиться за руль. Из-за снегопада в аэропорту отменено и задержано несколько десятков рейсов.

Синоптики заявили, что в течение двух последующих суток в южной части Канады, а как раз там и расположен город Калгари, выпадет до 25 сантиметров снега. По мнению метеорологов, для провинции Альберта такая погода совсем не характерна, однако снег в сентябре уже случался в этом регионе. 8 сентября 2014 года в Калгари, например, выпало около 10 сантиметров снега. Нормальным для этой территории считается снегопад в конце октября или начале ноября.

За всю историю метеонаблюдений самый мощный снегопад в провинции Альберта случился тоже 8 сентября, но только 1921 года. Тогда выпал 12 сантиметров снега.