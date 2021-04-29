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    29 апреля 2021, 19:35

    Снегопад снова придет в Москву — Вильфанд

    Алена Макаренко

    Дождь, ветер и заморозки по ночам придут в Москву в ближайшую неделю. Прогноз погоды сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщило ОТР.

    Снегопад снова придет в Москву — Вильфанд

    В пятницу, 30 апреля, в столице будет +13…+15 градусов. Однако горожане не почувствуют прилива тепла. В мегаполисе пройдет проливной дождь, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

    Кроме того, резкого повышения температуры не стоит ждать и в первые пять дней мая. Недавний снегопад в московском регионе может повториться.

    «Я сразу вспоминаю песню „Москва первомайская“, слова Лебедева — Кумача. Там такие слова: „Холодок бежит за ворот“.

    Через Москву пройдет фронтальный раздел, холодный фронт, и обострение фронта приведет к осадкам. По количеству осадков апрель выйдет на второе или третье место. С большой степенью вероятности он окажется рекордно дождливым, спрогнозировал метеоролог.

    Ранее Вильфанд рассказал, что в Тверской, Брянской, Смоленской и Новгородской областях в мае будет теплее, чем в других регионах России.