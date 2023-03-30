Экология 30 марта 2023, 21:04 Снегопад остановил движение на участке трассы М-4 «Дон» Движение машин по участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закрыли из-за снегопада

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Обрушившийся на Ростовскую область обильный снегопад заставил закрыть движение на участке федеральной трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкомпания «Автодор».

Для расчистки трассы на место прибыла тяжелая техника.

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«На М-4 „Дон“ в Ростовской области для расчистки трассы от снега в Каменском и Красносулинском районах (920-983 километр) направлена тяжелая техника. Движение там по-прежнему затруднено. На помощь водителям, оказавшимся в заторе, направлены экипажи аварийных комиссаров», — уточнили в ведомстве.

Глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко сообщил водителям, что спасатели организовали пункт обогрева на 960-м километре трассы.

«Здесь люди получают питание и все необходимое. Никто не остается в стороне. В каждом поселении района главы сейчас находятся на рабочих местах», — предупредил он.

Ростовский главк МЧС сообщил, что на участки трассы, где затруднено движение, направили оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны. Для буксировки машины в сторону трассы выдвинулась тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС России. На дороге развернули пункты обогрева.

По данным синоптиков, снегопад в Ростовской области продолжится до утра пятницы.