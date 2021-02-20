Снегопад и ураганы придут в Челябинскую область

Снегопады и штормовой ветер придут в Челябинскую область 22–25 февраля. Об этом говорится на сайте «Гисметео», сообщило агентство Ura.ru.

Температура воздуха ночью опустится в среднем до -31 градуса.

«С 22 по 25 февраля ночные температуры в Челябинской области достигнут -30…-32 градусов», — говорится на официальном сайте.

Днем столбик термометра покажет -22…-24 градуса.

Подует северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также ожидаются обильные снегопады. Снежный покров может возрасти на 10-12 сантиметров.

Атмосферное давление не будет существенно колебаться и составит 742-746 миллиметров ртутного столба.

Такая погода в регионе вполне типична для окончания зимы, говорила ранее главный синоптик региона Надежда Ячменева.