Горные районы Сочи завалило снегом. Видео

Непогода обрушилась на горные районы Сочи в ночь на 5 февраля, выпало до 20 мм осадков снега. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт «Вести.ru» уточнил, что в городе идет непрерывная расчистка дорог, трудятся коммунальные службы. Основные социальные объекты и придворовые территории уже расчищены от снега.

Транспортная отрасль города от стихии не пострадала, но на отдельных маршрутах транспорт движется не до конечных станций.

Всего в уборке территорий от снега приняли участие более 120 человек и 40 единиц техники, на дороги посыпали около 300 тонн смеси против гололеда.

Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок на личном транспорте в случае отсутствия зимней резины.

В конце января в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за обилия снега, городские службы перешли на режим повышенной готовности.