Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре

Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Подмосковье. Непогода будет наблюдаться в регионе до утра 22 марта. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«В ближайшие два-три часа 21 марта с сохранение до утра 22 марта в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — сообщила пресс-служба со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей предупредили о мокром снеге и гололедице на улицах. При этом будет дуть сильный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду. При гололедице спасатели посоветовали ходить осторожно, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендовали использовать трость с резиновым наконечником.

«Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», — отметили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что при поездках необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. До 12:00 понедельника, 22 марта, в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. До 20:00 будет действовать предупреждение о сильном ветре.