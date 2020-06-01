Снег выпал в Салехарде и Красноярске в первый день лета
В первый день лета в Салехарде выпал снег. Он быстро растаял, не успев полежать на земле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина.
«Снег выпал и уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета», — приводит слова Кошкина сайт «Известия».
Он также заявил, что лето в Салехарде в этом году ожидается теплее, чем обычно. Эксперт отметил, что снег в начале лета в регионе можно заметить уже третий год подряд.
Но не только в Салехарде в первый день лета выпал снег. Погодная аномалия наблюдалась в Красноярске и его окрестностях.
В столице Башкирии и вовсе выпал град. Причем очень крупный.
Пользователи соцсетей активно делятся снимками и видео с летним снегом.
«Погода никогда не перестает нас удивлять своей изменчивостью и непредсказуемостью!» — заметили они.