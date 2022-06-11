Снег выпал в Магаданской области после жары — видео

Жители Магаданской области увидели сугробы после 25-градусной жары. Они поспешили заснять заснеженные улицы и поделиться кадрами в соцсетях.

Один из авторов видео оказался во время снегопада на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе области. Чтобы продолжить поездку, дальнобойщику пришлось остановиться и надеть цепи на шины.

«Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать», — сказал мужчина.

Накануне региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах области. Вместе с дождями резко опустилась температура воздуха. Местами столбики термометров показывали ниже ноля градусов. При этом еще несколько дней назад в континентальных районах региона было +25 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителям Магаданской области не стоит ждать значительного потепления. На следующей неделе регион снова накроют дождевые тучи. Температура воздуха днем будет находиться в районе +7…+9 градусов.