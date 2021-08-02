Снег выпал третий раз за лето в Магаданской области

В Магаданской области третий раз за это лето выпал снег. На этот раз это произошло на перевалах в Омсукчанском округе.

Ранее снег выпадал в регионе 17 июня и 29 июля — об этом рассказали пользователи социальных сетей. Каждый раз это случалось на перевалах на трассах. Метеорологи Колымского УГМС пояснили РИА «Новости», что снегопады летом в этих краях не аномалия. Они случаются почти каждый год.

В конце июля морозы пришли на юг Африки. Сейчас в регионе стоит зима. Температура воздуха побила исторические рекорды — столбик термометра опустился ниже отметки -10 градусов. В метеослужбе ЮАР рассказали, что такого холода на юге африканского континента специалисты не фиксировали за всю историю наблюдений.

В конце апреля 2021 года снег выпал в Московской области. Необычное для этого времени года явление наблюдали жители Ступина, Домодедова, Коломны, Михайловского, Наро-Фоминска, Серпухова и Павловского Посада.