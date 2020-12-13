Снег выпадет в московском регионе в воскресенье

Последний выходной перед новой рабочей неделей принесет жителям столичного региона небольшой снег и облачность. При этом температура воздуха опустится до -7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня метеорологические условия в регионе будет определять теплый атмосферный фронт, смещающийся с юга. Он закроет небо плотными облаками и время от времени будет сыпать небольшим снегом», — привело слова Леуса РИА «Новости».

Столбики термометров 13 декабря покажут в Москве от -3 до -5 градусов. По области ожидается от -2 до -7 градусов холода. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве и Подмосковье на следующей неделе будут снегопады. В некоторых местах слой снега достигнет 16 сантиметров. При этом температура воздуха будет комфортной. Синоптики обещают в среднем ночью -3…-8, а днем 0…-5 градусов.