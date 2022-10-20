Снег выпадет в Челябинске в начале ноября | 360°

Экология 20 октября 2022, 16:05 Снег выпадет в Челябинске в начале ноября

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Синоптики спрогнозировали в Челябинске снег с начала ноября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на «Гисметео».

«Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Весь месяц снег и мокрый снег будут идти практически ежедневно», — уточнили специалисты.

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Также они предупредили местных жителей о возможных снежных бурях. В первой половине ноября ожидается температура около ноля. Во второй половине месяцев произойдет похолодание до -17 градусов.

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