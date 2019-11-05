«Снег выпадет неожиданно». Москвичам объяснили погодную аномалию

В ближайшие дни жители московского региона снега не увидят. Пока, по прогнозам, лишь плюсовая и дождливая температура. Об этом «360» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Больше погода похожа на ту, что наблюдается в начале третьей декады сентября. Получается, что нынешняя погода отстает от климатического развития на полтора месяца», — отметил эксперт. Однако он подчеркнул, что такую погоду не надо называть бабьим летом. Ведь на улице мрачно, дождливо и ветрено.

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Всему виной теплые воздушные массы, которые «сформировались генетически над Средиземным морем, над субтропиками, поступают к нам».

«Конечно, они охлаждаются при перемещении, трансформируются. Но все равно очень высокая температура», — сказал эксперт. По его словам, резкого похолодания в ближайшие дни не стоит ожидать.

«Завтра, 6 ноября, еще теплая ночь — до +8 градусов. Днем +10…+12 градусов. Но завтра день будет гораздо более дождливый, чем сегодня», — рассказал он.

Представитель Гидрометцентра добавил, что в среду Москва будет находиться в так называемом теплом секторе циклона. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Тем не менее 7 ноября будет по-прежнему тепло. Однако с четверга температура все-таки начнет падать. В ночные часы может похолодать до нуля. Днем — около +5…+8. В воскресенье опять потепление. Максимальная температура составит +11 градусов.

«Снег, как всегда, выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня», — заявил Вильфанд.