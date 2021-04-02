Снег вперемешку с дождем будет идти в Москве до середины апреля

Погода в московском регионе в ближайшие несколько дней предстанет в виде чередования мокрого снега и дождя. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщил RT.

«Наиболее интенсивно, ярко процесс прошел сегодня ночью. У нас проходил теплый участок атмосферного фронта, и сначала он проявил себя дождем, и вот на час-полтора дождь сменился мокрым снегом. Поэтому, когда мы утром проснулись, у нас действительно поверхность земли оказалась покрыта снегом», — объяснила синоптик.

Однако, по ее словам, для начала апреля — это естественное явление.

Днем 2 апреля будет в основном морось. Температура воздуха в течение дня повысится, и выпавший снег почти весь стает. Ночью еще возможны небольшие осадки, столбики термометра опустятся до -1…+1 градуса в Москве. Местами возможна гололедица. По области прогнозируется похолодание до -3.

Днем температура составит около +6…+7 градусов.

Практически такая же погода сохранится и в выходные. Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков ожидается днем в воскресенье, 4 апреля, и в начале следующей недели.

В конце первой декады апреля возможны осадки, метеоролог допускает, что это будет мокрый снег вперемешку с дождем. Таким образом, до середины месяца возможен снег и мокрый снег.