Экология 26 февраля 2024, 12:31 Снег в Москве растает к середине весны Синоптик Леус: в Москве снег растает к середине апреля РИА «Новости»

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В Москве снег сойдет чуть позже, чем обычно. Из-за большого количества выпавших зимой осадков сугробы растают в апреле, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Дата схода снежного покрова в Москве в XXI веке приходится на 6 апреля. Учитывая, что снега существенно выше нормы, мы ожидаем, что в Москве снег сойдет в начале второй декады апреля», — предупредил он.

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Леус спрогнозировал потепление 26 февраля. Под действием антициклона столбик термометра опустится до нуля градусов, местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление, по его оценке, превысит норму.

В конце февраля столичный регион накроют морозы, заявила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она предупредила о гололедице. Весна наступит не раньше марта, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.